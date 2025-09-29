В Приморье девочка погибла, выпав на ходу из кузова грузовика

В Приморье две девочки выпали на ходу из кузова грузовика. Одна из них погибла, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

© Российская Газета

Инцидент произошел в селе Заречное. Установлено, что две десятилетние девочки ехали в кузове автомобиля Toyota Hiаce, который не был оборудован местами для сидения. Во время движения школьницы выпали из кузова.

В результате происшествия одна из девочек травмировалась, ее доставили в больницу. Другая от полученных повреждений скончалась в отделении реанимации.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 265 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования находятся на контроле.

В региональном УМВД уточнили, в отношении 46-летнего водителя автомобиля вынесены постановления по делам об административных правонарушениях по трем частям КоАП РФ. Его водительский стаж - 28 лет. В этом году его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.