Ливни вызвали подтопления в нескольких регионах Испании. Во власти стихии оказались Сарагоса, Каталония и Валенсия. Из-за дождей затопило улицы. Автомобили застревали прямо на проезжей части из-за гидроударов. А припаркованные машины сносило грязевыми потоками.

Ливни сопровождались шквалистым ветром. По расчетам синоптиков, за считанные часы могло выпасть до 180 литров осадков на квадратный метр. Власти объявили повышенный уровень опасности. В школах приостановили занятия, закрыты парки и многие социальные учреждения. Ожидаются подъемы воды в реках и озерах.

В октябре 2024 года в результате наводнения из-за проливного дождя на востоке Испании погибли около 230 человек. Местные жители обвинили власти в бездействии и промедлении с помощью пострадавшим. Приехавшего в Валенсию короля Испании Филиппа VI забросали грязью.