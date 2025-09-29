На Сахалине ужесточили наказание по делу о взрыве газа

Двум работникам обслуживающей организации на Сахалине ужесточили меру наказания по уголовному делу о взрыве бытового газа в жилом доме поселка Тымовское. Трагедия, произошедшая ранее, унесла жизни десяти человек.

© Московский Комсомолец

Как сообщили в прокуратуре Сахалинской области, осужденные были направлены для отбывания срока в колонию-поселение на срок два года и четыре месяца.

В ведомстве пояснили, что судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда, рассматривая апелляцию, учла позицию прокурора. Государственный обвинитель заявил о недостаточной исправительной силе первоначально назначенного наказания. В результате суд согласился с доводами апелляционного представления и ужесточил приговор.

Ходатайства стороны защиты были оставлены без удовлетворения, и вынесенное решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти арестовали отравителей алкоголем после смерти покупателей.