Песков счел трагедию с суррогатом в Ленобласти из ряда вон выходящей

Отравление более двадцати человек суррогатным алкоголем в Ленинградской области это исключительная ситуация.

Она может стать поводом для систематизирования законодательства, хотя в настоящее время уже действуют строгие законы, касающиеся незаконного оборота алкоголя, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв", - сообщил он. Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре. В настоящее время зафиксировало 25 смертей. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Задержаны 14 человек, изъято свыше 1300 литров суррогатного алкоголя. Арестован 78-летний продавец суррогатного спиртного.