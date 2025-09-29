В США в результате крушения самолета погибли люди

В американском штате Техас произошла авиакатастрофа, унесшая жизни двух человек. По информации телеканала ABC 13 со ссылкой на официальные власти, инцидент с легкомоторным самолетом произошел в воскресенье днем на северо-западе округа Харрис.

© Московский Комсомолец

Воздушное судно было идентифицировано как двухмоторная Cessna 340 1972 года выпуска. Предварительные данные указывают на то, что в полете у самолета возникла техническая неисправность. Пилот предпринял попытку совершить аварийную посадку, однако лайнер потерпел крушение в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы. После удара о землю машина загорелась.

На место происшествия выехали следователи Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), которые начали работу по установлению всех обстоятельств катастрофы. Отмечается, что падение самолета произошло недалеко от Хьюстона, крупнейшего города Техаса.

