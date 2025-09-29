Основная часть работ по восстановлению света в Белгородской области выполнена

Восстановительные работы после ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь — основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что аварийные бригады находятся сейчас на рабочих местах, им осталось подключить ещё небольшое количество абонентов.

«Самая большая проблема остаётся с подачей горячей воды. Но общий объём повреждений мы сможем оценить только в светлое время суток», — добавил он.

Ранее Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ.

Также сообщалось, что из-за отсутствия света в Белгороде возможны перебои в оповещении об атаках БПЛА