В элитном российском поселке бойцовский пес съел ухо малышу

В элитном загородном поселке под Челябинском произошел трагический инцидент с нападением собаки на ребенка. Бойцовский пес породы американский стаффордширский терьер покинул территорию частного домовладения и набросился на трехлетнего мальчика, который находился на улице. В результате нападения животное оторвало ребенку ухо.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, здоровью мальчика был нанесен серьезный вред, выразившийся в травматической ампутации части ушной раковины и образовании рубцов на голове. Владелица собаки была привлечена к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Мировой судья Сосновского района признал 36-летнюю хозяйку животного виновной. В ходе расследования женщина полностью возместила причиненный ущерб.

Учитывая мнение государственного обвинителя и обстоятельства дела, суд назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.