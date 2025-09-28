В Саратовской области опекунов арестовали за истязания детей и убийство ребенка

В Саратовской области двух жителей города Балаково заключили под стражу по обвинениям в убийстве ребенка и истязаниям детей. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

По версии следствия, с 2015 по 2025 год 52-летней жительница Балаково и ее 35-летний сын проживали с четырьмя детьми, на которыми оформили опеку. Под предлогом «воспитательных мер» взрослые систематически применяли к несовершеннолетним насилие и причиняли им физические и психические страдания. А между 2019-м и 2021-м годами женщина посадила малолетнего ребенка с инвалидностью в свой автомобиль, увезла от места жительства, убила и спрятала тело.

В СК объяснили, что о смерти ребенка долгое время было неизвестно, потому что органы опеки и попечительства не проверяли условия проживания детей в установленные законом сроки. О пропаже несовершеннолетнего стало известно в феврале этого года, после чего женщина скрылась. Ее и ее сына задержали 27 сентября.

В начале этой недели в западной Пенсильвании 39-летнюю Джессику Марти Маут арестовали после того, как в ее доме были обнаружены останки тел четырех младенцев. Женщина, которая содержится в тюрьме округа Армстронг, уже призналась в двух убийствах. По ее словам, шесть лет назад она случайно потеряла сознание и упала на новорожденного младенца, а когда очнулась, тот уже умер. Также Маут сообщила, что год назад слишком сильно прижала к себе новорожденного сразу после родов, из-за чего тот сначала перестал издавать звуки, а затем — дышать.