Россиянка забила знакомую до смерти после одной роковой фразы

В Ростовской области произошло трагическое происшествие, причиной которого стала ревность между близкими подругами. Конфликт между двумя женщинами, Светланой и Натальей, закончился гибелью последней. Как установило следствие, поводом для ссоры стало поведение гостьи в отношении гражданского мужа хозяйки дома, сообщает kp.ru,

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел во время совместного отдыха, когда женщины отмечали получение аванса. После корпоратива они продолжили веселье в доме Светланы, где находился ее сожитель Леонид. В ходе застолья Наталья, находясь в состоянии опьянения, позволила себе фривольное поведение по отношению к мужчине, что вызвало ревность со стороны Светланы.

Кульминацией конфликта стала фраза Натальи, обращенная к Леониду: «Как ты живешь с такой женой? Она же тебе детей не родит, а я смогу». После этих слов Светлана набросилась на подругу, нанеся ей смертельные травмы. Осознав содеянное, пара попыталась скрыть следы преступления, но на следующий день была задержана правоохранительными органами.

Первоначально Светлана пыталась переложить вину на своего сожителя, но тот дал правдивые показания. Суд признал женщину виновной в совершении убийства и назначил наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.