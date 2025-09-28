Дайвер чудом выжил после нападения акулы в Коста-Рике

Акула напала на 40-летнего мексиканского дайвера у побережья необитаемого острова Кокос в Коста-Рике. Мужчина чудом выжил, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября. Хищница набросилась на туриста на глубине 30 м: прокусила кислородный шланг, укусила в голову и левую часть лица.

Дайвер смог отбиться от акулы, выплыл на поверхность и позвал на помощь. Медики остановили кровотечение, стабилизировали состояние пострадавшего.

В настоящее время катер с раненым туристом направляется в сторону материка, к городу Пунтаренас. Путь займет порядка 40 часов — Кокос находится в 500 км от материка.

Напомним, что в 2017 году тигровая акула напала у острова Кокос на команду дайверов. Пострадали два человека — один позже скончался в госпитале, второго удалось спасти.