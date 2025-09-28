В церкви штата Мичиган произошла стрельба, есть пострадавшие

Стрельба произошла в церкви Иисуса Христа Святых последних дней города Гранд-Бланк в американском штате Мичиган. Точное количество жертв пока не называется, пишет CNN со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября. На видео, снятом местным жителем, видны густые клубы дыма, поднимающиеся над церковью.

В полиции заметили, что стрелок убит, угрозы для населения нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Стражи порядка призвали население избегать этого района и не мешать работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что 23 июня 2025 года вооруженный мужчина устроил стрельбу около церкви города Уэйн на севере Мичигана.