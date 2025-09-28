Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянму

Российская туристка из Читы, приехавшая в Бангкок по объявлению о работе моделью, была похищена и продана в рабство в Мьянму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, девушку заманили в Таиланд под предлогом работы моделью, найденной через Telegram, но вместо этого увезли в лагерь на границе с Мьянмой. Как рассказала знакомая пострадавшей, также находящаяся в плену, в лагере людей принуждают к мошенничеству. Молодых девушек используют как «моделей» для вымогательства денег, а остальных заставляют заниматься текстовой обработкой и другими видами мошенничества. Непослушных избивают плетьми и угрожают продажей на органы.

По ее словам, в лагере содержатся граждане стран СНГ, включая россиян, а также китайцы и уроженцы Юго-Восточной Азии. Славян и европейцев используют для видеозвонков в мошеннических схемах, в то время как азиаты, часто обременённые долгами или уголовными делами, подвергаются избиениям и получают за работу лишь еду.

Лагерь находится в буферной зоне, где законы не действуют, а людей заставляют работать по 16 часов в сутки без обещанной оплаты. Освобождение возможно только за выкуп в размере 15 тысяч долларов. На данный момент девушка остаётся в плену, связи с ней нет.

В мае гражданин России Евгений Маслов, освобожденный из мошеннического колл-центра в Мьянме, вернулся на родину, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».