На Эльбрусе произошло ЧП с альпинистами: один из туристов получил травму ноги во время спуска, в результате чего группа застряла на высоте около 5300 метров.

По информации телеграм-канала SHOT, группа альпинистов, состоящая из трёх человек, предварительно — жители Белгорода, — смогла связаться со службой спасения. Важно отметить, что перед восхождением они не зарегистрировали маршрут, что усложнило их поиск и оказание помощи.

В настоящий момент спасатели работают над возможностью подъема к застрявшим и их дальнейшей эвакуации.

Напомним, ранее на Эльбрусе группа из 25 альпинистов застряла после обрыва канатной дороги. В результате инцидента участники остались без тёплой одежды, документов и снаряжения — все их вещи – на закрытой кабинке на канатной дороге, которую позже опечатали.