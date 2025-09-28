Олень убил работника зоопарка «Амодово» под Читой

Олень атаковал сотрудника зоопарка «Амодово» под Читой, в результате чего мужчина погиб. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По словам директора зоопарка Вадима Костенникова, инцидент начался с того, что животное пробило ограждение и выбралось из своего вольера. Работник заметил это и поспешил вернуть оленя, чтобы предотвратить нападение на посетителей. Внезапно олень напал на него, прижав к земле своими рогами.

Свидетели рассказали, что в момент происшествия рядом находилось много людей, включая женщин и детей. Некоторые пытались помочь, бросая в животное камни и палки. Все посетители успели спастись, пока мужчина задерживал зверя, говорится в материале.

