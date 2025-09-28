Подростки устроили поножовщину в центре Петербурга

В центре Петербурга произошла поножовщина с участием подростков. Одиннадцатилетний мальчик получил тяжелое ранение, сообщает региональное управление МВД.

Накануне в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на площади Искусств находится подросток с травмой живота. Прибывшие полицейские обнаружили 11-летнего школьника с колото-резаным ранением. Пострадавший был в тяжелом состоянии, на скорой его увезли в больницу.

«По подозрению в причастности к инциденту сотрудники полиции доставили в отдел троих подростков 14, 15 и 17 лет, жителей города Ломоносов. Все они были опрошены в присутствии законных представителей и переданы им», — сказано в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «з» ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Отмечается, что материалы проверки передали в следственные органы, учитывая возраст потерпевших.