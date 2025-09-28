Четырнадцать человек задержали по делам об отравлении алкоголем в Ленобласти

Четырнадцать человек задержали в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщила региональная прокуратура.

В рамках следственных мероприятий, уточнили в ведомстве, продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения продукции. В общей сложности изъяты свыше 1300 литров суррогатного алкоголя.

Сегодня в судах продолжится рассмотрение дел об избрании подозреваемым меры заключения в виде заключения под стражу.

Напомним, в общей сложности в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре от суррогатного алкоголя погибли 19 человек. Кроме того, случаи отравления были зафиксированы в Волосовском и Кингисеппском районах.

Распространителем, как установили сотрудники правоохранительных органов, был пенсионер из Гостиц, его задержали. Позднее стало известно о задержании его знакомой из соседнего населенного пункта. Именно она, по предварительным данным, продавала пенсионеру алкогольное сырье.