Российский турагент обманула клиентов на миллионы рублей

В Нижнем Новгороде директор местного турагентства подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом случае сообщает телеграм-канал "SHOT".

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, мошенническим действиям подверглись более десяти семей из разных уголков России, а общий ущерб оценивается в миллионы рублей. Первыми с претензиями к женщине обратились клиенты из Москвы и Нижнего Новгорода.

Несмотря на то что её фирма успешно работала на рынке туристических услуг в течение пяти лет, ситуация кардинально изменилась в сентябре. По словам пострадавших, владелица агентства и её супруг внезапно перестали выходить на связь. Позднее выяснилось, что в последнее время она продавала клиентам несуществующие путёвки.

Одна из семей из Нижнего Новгорода заплатила за поездку в Дубай два с половиной миллиона рублей, но в аэропорту обнаружила, что билеты оказались поддельными, а бронь в отеле отсутствует. Другим туристам удалось долететь до Объединённых Арабских Эмиратов, однако на месте их ждало известие о том, что туроператор, связанный с подозреваемой, отменил их бронь. По словам потерпевших, общая сумма похищенных средств превышает четыре с половиной миллиона рублей.

На данный момент несколько обманутых семей уже направили заявления в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества.