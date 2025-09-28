Десятки человек погибли в давке в Индии

Не менее 39 человек погибли и около 150 получили травмы в результате произошедшей накануне давки на митинге известного индийского актера и политика Виджая. Трагедия произошла в городе Карур в штате Тамилнад.

Как сообщают местные СМИ, среди погибших не менее 10 детей и 17 женщин.

Известно, что давка началась с субботу вечером, когда пришедшие на митинг Виджая и забравшиеся на дерево люди упали на толпу внизу. Это вызвало панику среди зрителей, которые начали хаотично выбираться из переполненной улицы.

Как сообщает India Today, несколько человек упали в обморок из-за жары, обезвоживания и тесноты еще до начала мероприятия. Людям, пришедшим посмотреть на суперзвезду, пришлось ждать на солнце не менее семи часов до его появления.

Отмечается, что организаторы митинга ожидали участия в нем около 10 тысяч человек, однако, по оценкам полиции, не менее 27 тысяч индийцев пришли на выступление Виджая, что способствовало возникновению давки.