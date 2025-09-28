15 собак погибли в результате пожара в Москве

В результате пожара в питомнике на севере Москвы погибли порядка 15 собак, две пострадали. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.

«В 23:22 27 сентября 2025 года в Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, ул. Зорге, д. 21, стр. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание вольеров для содержания собак на территории питомника на площади 140 кв. м. Принятыми мерами в 23:58 возгорание локализовано, в 0:06 ликвидировано. В результате пожара погибли порядка 15 собак, две пострадали», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди людей пострадавших нет.