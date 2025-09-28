Москвич угрожал изнасиловать племянницу бутылкой

В Москве суд вынес приговор мужчине, который приставал к десятилетнему ребенку на кухне. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в квартире на Волочаевской улице. По данным издания, девочка вышла на кухню, чтобы поговорить с подругой. В какой-то момент в комнату ворвался ее дядя, который стал включать громкую музыку, выключать свет и ругаться на девочку.

«Когда она попыталась урезонить родственника, тот спустил штаны и стал угрожать школьнице», – сообщается в публикации.

После этого он стал угрожать школьнице и всем женщинам в доме, что изнасилует их бутылкой из-под водки. Девочка рассказала обо всем родителям, они обратились в правоохранительные органы.

Мужчина изнасиловал подростка и скинул видео насилия в Сеть

Отмечается, что семья из шести человек живет в трехкомнатной квартире. Мужчина постоянно написался, нигде не работал, портил вещи и громко включал музыку.

После угроз надругательством мужчине предъявили обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера. Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы.