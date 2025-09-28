Стало известно о погибших в результате массовой стрельбы в США

В американском городе Саутпорт, расположенном в штате Северная Каролина, в результате стрельбы погибли три человека и еще восемь получили ранения.

© Московский Комсомолец

По информации телеканала WECT, инцидент произошел в субботу вечером около 22:00 по местному времени на территории стоянки для яхт.

Украинский военком открыл стрельбу во время вручения повестки

Точные причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время не разглашаются. Известно, что правоохранительные органы задержали подозреваемого и проводят его допрос.

Ранее сообщалось, что в американском городе произошла массовая стрельба, горожан призвали оставаться дома.