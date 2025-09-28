Во время атаки Киева пострадал пятиэтажный дом

На Украине сообщили о повреждении пятиэтажного дома в Киеве на фоне информации о российской ночной атаке. Об этом сообщает украинское издание "Страна". Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе систем ПВО. Этой же ночью издание писало о массовой атаке российских беспилотников. Официальной информации от российского Минобороны на момент публикации не было.

При этом несколькими часами ранее военкоры сообщили, что российские войска готовились нанести массированный удар по территории Украины. По информации украинских мониторинговых ресурсов, для выполнения боевой задачи могли задействовать Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет "Калибр".

Сообщалось также о взрывах на территории Киева на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве с 01:16 мск. Помимо этого, тревога также объявили в семи областях: Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской.