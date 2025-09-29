Тело безбилетника найдено в отсеке шасси самолета в США
В штате Северная Каролина сотрудники авиакомпании American Airlines нашли тело безбилетника в отсеке шасси самолета. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
«В воскресенье утром в отсеке шасси самолета American Airlines в городе Шарлотт, был обнаружен мертвый безбилетный пассажир», - следует из сообщения.
По данным телеканала, самолет прилетел в город Шарлотт из Европы.
Однако, из какой конкретно страны не уточняется.
Представитель авиакомпании рассказал, что American Airlines и правоохранители ведут расследование происшествия. Также на месте работают детективы, которые занимаются расследованием убийств.