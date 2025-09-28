Семь новых фигурантов появились в деле экс-мэра Красноярска Логинова

В уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, появились семь новых фигурантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

"По настоящему уголовному делу соединено в одно производство еще семь фигурантов", - следует из документа.

В правоохранительных органах сообщили агентству, что в Москву этапировали не всех обвиняемых. Логинову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2018–2024 годах он обеспечивал победу одной из коммерческих компаний в конкурсах "Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства" Красноярска на выполнение дорожных работ.

Логинов возглавил город в сентябре 2022 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя мэра и руководил различными муниципальными структурами. В сентябре 2025-го он подал заявление об отставке.