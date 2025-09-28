На Камчатке за сутки зарегистрировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1

На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков магнитудой 3,5 до 5,1. Об этом сообщает в Telegram-канале краевое управление МЧС. Там отметили, что местные жители почувствовали два из них.

"Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального", - сообщили в ведомстве и призвали туристов и жителей края держаться от них подальше.

18 сентября в 21:58 у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 40 км. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.