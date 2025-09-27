Три человека, включая подростка, ранены после ракетного удара по Белгороду

В Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

© vvgladkov, Telegram

За медицинской помощью обратились 16-летний юноша и женщина, находившиеся на улице в момент удара, а также еще одна женщина, которая была в многоквартирном доме. По предварительным данным, у всех диагностированы баротравмы. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения.

Другие последствия атак дронов и ударов ВСУ зафиксированы в нескольких районах области. В Шебекинском округе повреждены автомобили, ограждения и гаражи в селах Первое Цепляево, Белянка и Муром.

В Грайворонском округе пострадали административные и коммерческие объекты, дома, автомобили и заборы в Грайвороне, Глотово, Замостье и Заречье-Первое.

В Белгородском районе уничтожены или повреждены грузовики, легковые авто, коммерческие объекты и постройки в Ясных Зорях, Головине, Бессоновке и поселке Октябрьский.

В поселке Красная Яруга загорелась сухая трава на предприятии, а также повреждены забор и окна в частном доме. В Борисовском районе в поселке Борисовка и селе Березовка пострадали коммерческие объекты и автомобили.

В Волоконовском районе в селе Борисовка повреждены постройки и выбиты окна. В Ракитянском районе в селе Солдатское на социальном объекте пострадали остекление, фасады и крыши двух помещений.

Во вторник в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали пять человек.