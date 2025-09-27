В России предрекли появление опасного для молодежи тренда после поступка школьника

В России после поступка школьника из Омска может появиться опасный для молодежи тренд. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подросток ради эффектных кадров прыгнул в Иртыш с метромоста, высота которого составляет 30 метров. После этого он опубликовал соответствующий видеоролик в сети.

В результате многие родители опасаются появления опасного тренда среди детей, которые захотят совершить аналогичный поступок. Начинающий блогер, как отмечается, травм не получил. При этом им заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Полицейские уже провели с подростком беседу.

Ранее в Верхнем Тагиле семиклассник на спор прыгнул в воду с моста. Однако в конечном итоге он так и не выплыл, в связи с чем на место происшествия пришлось вызывать водолазов.