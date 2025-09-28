Среди жертв десять детей, самому младшему было всего два года. Около ста демонстрантов пострадали. Инцидент произошёл 27 сентября в городе Каруре на предвыборном митинге индийского актёра и политика Виджая. Выступление должно было начаться в субботу днём, но артист вместе с командой опоздал на семь часов. За это время на месте проведения митинга собрались 27 тысяч человек, в то время как площадка вмещает около 10 тысяч. По данным источников телеканала NDTV, эта задержка была намеренной, однако юрист партии TVK объяснил опоздание ситуацией на дорогах. Правительство штата Тамилнад обвинило Виджая в нарушении правил проведения митингов. Как заявили местные власти, организаторы не обеспечили участников едой и водой, к месту проведения акции не допустили машины скорой помощи. Команда политика считает, что давка началась из-за «преступного сговора». Виджай пообещал выплатить деньги семьям, потерявшим близкого человека, и пострадавшим.