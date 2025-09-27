Трое детей и взрослый погибли в пожаре под Калугой

Четыре человека, включая несовершеннолетних, погибли во время пожара в городе Боровск Калужской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Пожар произошел сегодня в квартире многоэтажного дома на улице Петра Шувалова.

«В результате пожара погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетние», — сообщили в прокуратуре.

Управление СКР по Калужской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр помещений, изымают предметы для экспертизы, допрашивают свидетелей и потерпевших. Также устанавливается ущерб и точное количество пострадавших.

По предварительной информации пожар произошёл на первом этаже дома и распространился выше. Его причина устанавливается.

Телеграм-канал Shot пишет, что загорелась трёхкомнатная квартира. Тела погибших нашли в разных местах.

Среди погибших взрослый мужчина и трое детей. Тело взрослого мужчины обнаружили на лестничной площадке 4-го этажа. Двое детей (один год и шесть лет каждому) находились внутри квартиры. Тело 15-летнего подростка нашли в квартире на два этажа выше.