В Подмосковье обстреляли автобус

Мужчина расстрелял автобус из пневматики в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на автостанции, расположенной на улице Курзенкова. По предварительной информации, неизвестный мужчина вступил в конфликт с водителем автобуса и затем несколько раз выстрелил в стекло пассажирского транспорта. В итоге никто не пострадал.

Полицейские установили злоумышленника и доставили его в территориальный отдел МВД. Выяснилось, что нападавшим был житель Москвы 1986 года рождения. Правоохранители изъяли у него пневматический пистолет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее дело было возбуждено в отношении мужчины, который выстрелил из аэрозольного устройства самообороны в 41-летнего пассажира автобуса в Балашихе. 38-летний мужчина продолжил стрельбу также на остановке общественного транспорта. Злоумышленника задержали.