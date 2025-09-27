В своей квартире найдена мертвой 27-летняя участница конкурса "Мисс Вселенная"

На 27-м году жизни скончалась Тайра Сполдинг, "королева красоты", участница конкурса "Мисс Вселенная" - модель представляла Ямайку.

Как сообщает сегодня People, тело молодой женщины было найдено в ее квартире 23 сентября. Речь идет о суициде.

Труп обнаружен в спальне родственниками погибшей.

Ранее Сполдинг опубликовала ролик, признавшись, что испытывает проблемы с ментальным здоровьем.

Информация подтверждена ямайским отборочным комитетом конкурса и в полиции страны.

Тайра участвовала в "Мисс Вселенная" в 2023 году.

Отмечено, что модель пыталась покончить с собой и ранее.