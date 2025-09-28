В Дагестане из-за бесплатной раздачи еды произошла драка. Об этом сообщается в местном Махачкала | Дагестан».

Ярмарки с бесплатной едой организовали в Избербаше в честь 75-летия города. На кадрах видно, как женщины столпились у стола, толкают друг друга, кричат и хватают еду. Организаторы просят жителей успокоиться, при этом на их фоне видна потасовка.

В Ставрополе провели "Национальный фестиваль блинов" на праздновании Масленицы

6 сентября давку устроили в Москве из-за раздачи бесплатных палок для ходьбы на марафоне. Толкающиеся люди попали на видео.