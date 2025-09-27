Суд заключил под стражу второго обвиняемого по делу о суррогатном алкоголе

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для второго фигуранта уголовного дела о суррогатном алкоголе.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия, добивавшегося строгой меры для двух подозреваемых – женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения, передает ТАСС.

В пресс-службе прокуратуры заявили: «С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Оба подозреваемых являются жителями Ленинградской области. Решение принимал Сланцевский городской суд по ходатайству следственного органа.

Напомним, в субботу суд арестовал одного из фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленинградской области.

В тот же день сообщалось, что третьем районе Ленинградской области зафиксировали смертельные случаи от употребления суррогата.

Ранее в Ленинградской области по этому делу задержали восемь человек.

Мужчина, подозреваемый в продаже суррогатного алкоголя, разводил спирт водой и продавал односельчанам, сообщили в МВД.