Россиянин облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду

В городе Новоуральске Свердловской области произошел жестокий инцидент с участием несовершеннолетней, сообщает телеграм-канал "Ural Mash".По предварительной информации, отчим облил 15-летнюю падчерицу кипятком после ее отказа выполнить домашнее поручение.

© Московский Комсомолец

ЧП случилось во время празднования дня рождения матери девочки. Мужчина потребовал, чтобы школьница помыла скопившуюся посуду. Получив отказ, он в порыве гнева бросил в подростка металлический чайник, наполненный горячей водой. От удара жидкость попала на лицо и тело девочки.

Пострадавшая смогла самостоятельно выбежать на улицу и вызвать бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время подросток находится в детской городской больнице №9 Екатеринбурга.

Медики диагностировали у нее термические ожоги первой и второй степени, которые охватили около 15% кожных покровов, преимущественно в области лица. Состояние девочки оценивается как стабильное.