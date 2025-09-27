В Туле возбудили дело против подозреваемой в обмане фанатов «Руки Вверх!»

В Тульской области возбудили уголовное дело против кассира, которую подозревают в мошенничестве при продаже билетов на концерт популярной группы «Руки вверх», заявила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее стало известно, что кассир часть билетов на концерт реализовала официальным способом, но полученные денежные средства не перевела на счет организаторов мероприятия. Другую часть билетов женщина продала без внесения информации в базу данных, предоставив покупателям 50% скидку.

По данным следствия, в результате мошеннических действий женщины пострадали 22 человека.

Кассир призналась в ходе следствия, что испытывала финансовые проблемы. Она взяла из кассы деньги и не внесла их обратно вовремя.

«Следователями отдела полиции «Советский» УМВД России по г. Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ», — уточнила Волк.

Специалисты работают над тем, чтобы установить все случаи правонарушений со стороны фигурантки.