В Ленобласти по делу о суррогатном алкоголе задержали восемь человек

Восемь человек, причастных к распространению суррогатного алкоголя в Ленинградской области, задержаны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратура Ленинградской области продолжает контролировать ситуацию с отравлением суррогатным алкоголем на территории региона. <…> При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведен ряд обысков, задержаны 8 лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, более 1 тыс. литров изъято в рамках уголовного дела.