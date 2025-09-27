Силовики ликвидировали в Петербурге узел связи онлайн-аферистов

В Санкт-Петербурге задержали иностранных телефонных мошенников, которые создали узел связи аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По информации следствия, фигуранты отвечали за бесперебойную связь между организаторами дистанционных мошенничеств и их жертвами, разместив нелегальный узел связи в квартире дома на улице Маршала Казакова. В ходе обыска, правоохранители изъяли 260 сим-карт, 3 SIM-бокса, компьютерную технику и банковские карты.

Как уточнили в пресс-службе, задержаны двое иностранных граждан в возрасте 22 и 24 лет. Уточняется, что злоумышленники обманули двух жителей Санкт-Петербурга на сумму более 300 тыс. рублей.

Помимо этого, следствие подозревает задержанных как минимум к 12 аналогичным эпизодам. Мужчин задержали, в отношении них возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ: Мошенничество и Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

До этого сообщалось, что столичный пенсионер обогатил аферистов, отдав им для «сохранности» десятки миллионов рублей.