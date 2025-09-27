Одного из фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти отправили под стражу

Суд отправил под стражу одного из фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленинградской области. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщила Объединенная пресс-служба судов Ленинградской области

В СИЗО отравился 78-летний местный житель Николай Бойцов. В рамках расследования правоохранители задержали восемь человек, которые могут быть причастны к производству и сбыту опасного спиртного; с ними работают следователи.

— Избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области в виде заключения под стражу на 30 суток, — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

От паленого самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, скончались 25 человек. По информации следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он в свою очередь разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.

Местные жители неоднократно жаловались на 78-летнего Николая Бойцова, известного по прозвищу Боец, который подозревается в продаже суррогатного алкоголя в городе Сланцы Ленинградской области.