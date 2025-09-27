Стали известны страшные подробности массового отравления алкоголем под Петербургом

Сотрудники полиции задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя, из-за которого в Ленинградской области погибли 19 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как стало известно, все пострадавшие приобретали спиртные напитки в одном из частных домов деревни Гостицы Сланцевского района. Невестка Валентины Ершовой узнала о смерти отца случайно. Тот долго не отвечал на звонки. А потом и дверь не открыли - ни он, ни его сожительница.

До больницы живыми успели довезти всего троих. Одну женщину в критическом состоянии поместили в реанимацию, но усилия врачей оказались тщетны – у неё было тяжелое отравление метанолом.

Известно, что пострадавшие даже не успели позвать на помощь. Молча теряли сознание. Так их находили - с пультом от телевизора в руках. Сейчас жители Гостиц обзванивают соседей и навещают родных.

Подозреваемый - 79-летний мужчина. Он уже попадался, однажды его привлекли за продажу алкоголя с рук к административной ответственности. Теперь в длинном списке погибших есть и его жена. Ещё одна подозреваемая - сотрудница местного детского сада. По версии следствия, она поставляла сырьё, а мужчина смешивал алкоголь на своё усмотрение.