Обвиняемый в Москве в терроризме слесарь оказался гражданином двух государств

Слесарь-сборщик, обвиненный в Москве по статьям о теракте и вандализме, имеет гражданство России и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита фигуранта настаивала в суде, что наличие израильского гражданства не должно служить основанием для применения меры пресечения в виде заключения под стражу, и добивалась избрания иной меры. Однако суд согласился со следствием в том, что мужчина может скрыться, и поместил его в СИЗО.

Известно, что фигурант работал слесарем на одном из оборонных предприятий. Детали уголовно дела не уточняются.

Ранее стало известно, что житель Краснодара получил девять лет колонии за попытку уехать на Украину и вступить РДК (признан в России террористической организацией и запрещен).