При загадочных обстоятельствах погибла 16-летняя «королева красоты»

В Бразилии нашли мёртвой 16-летнюю Габриэли Морейру — школьницу, получавшую титулы «принцессы» и «королевы» на локальных конкурсах красоты. Её тело обнаружили 19 сентября в недостроенном доме, сообщает People. На месте были следы крови и две бутылки водки.

© Super.ru

Накануне трагедии девушка отдыхала в баре с друзьями, после чего вместе с подругой и двумя знакомыми отправилась на стройку. По словам очевидцев, спустя некоторое время Габриэли почувствовала себя плохо и она потеряла сознание. Подруга погибшей добавила, что перед инцидентом Габриэли около 25 минут находилась в комнате с одним из парней и вышла оттуда с криками. Сам он утверждает, что девушке было нехорошо.

Посол сообщил о вывозе россиянки из Таиланда в Мьянму

Отец девушки, Вальберио Морейра, прибыл на место и увидел, как медики пытались спасти его дочь. Мужчина отметил, что у неё были синяки на руке и кровь на подбородке.

«Мы хотим знать правду. Это очень загадочная смерть. Я очень любил её. Габриэли была абсолютно любимым ребёнком», — сказал он.

Официальную причину смерти установят после вскрытия и экспертиз.