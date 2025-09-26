В Лондоне подожгли отель с нелегальными мигрантами

В Лондоне подожгли гостиницу Thistle City Barbican, где размещаются нелегальные мигранты, по следам инцидента задержан один человек. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"Сотрудники полиции задержали 64-летнего мужчину по подозрению в поджоге с намерением подвергнуть опасности жизнь других людей и незаконном хранении колюще-режущего предмета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего поздним вечером 24 сентября, никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками гостиницы до приезда экстренных служб. Полиция рассматривает инцидент как преступление, совершенное на почве ненависти.

На протяжении последних недель по всей Великобритании проходили демонстрации против размещения нелегальных мигрантов в отелях за счет налогоплательщиков на время рассмотрения их прошений об убежище. Волна протестов началась с середины июля в городе Эппинг (графство Эссекс) на востоке Англии после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одной из таких гостиниц, был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении 14-летней девочки. 23 сентября он был приговорен к одному году тюремного заключения.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 180 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.

На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов стараются размещать в специальных центрах, однако их количества недостаточно. По официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Содержание просителей убежища, по сведениям газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов ($5,4 млрд) в год. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.