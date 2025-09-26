В Архангельской области при пожаре в доме погибли двое детей

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) начала проверку по факту пожара в поселке Североонежский Плесецкого района Архангельской области, в котором погибли дети, сообщила пресс-служба ведомства.

"Органами прокуратуры организована проверка по факту пожара в многоквартирном доме. По предварительной информации, 26.09.2025 в квартире, расположенной в многоквартирном доме поселка Североонежский Плесецкого района произошел пожар, в результате которого погибли дети", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, по предварительной информации, обнаружены тела двоих детей двух и трех лет, госпитализированы женщина и ребенок. Пожар локализован.