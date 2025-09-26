В Милане протестующие заблокировали грузовой терминал аэропорта «Мальпенса»

Участники манифестации итальянских профсоюзов в поддержку сектора Газа и национальной авиаотрасли заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта «Мальпенса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское СМИ.

Отмечается, что пропалестинские активисты и члены профсоюзов CUB и USB заняли подъезд к ангарам грузовой части аэропорта. При этом начальной точкой шествия был пассажирский терминал «Мальпенсы».

Итальянская полиция перекрыла подъездные пути и отправила тяжелые грузовики на объездные. Однако демонстранты разрешили доступ в грузовой терминал только средствам с фармацевтической продукцией.

Акция протеста приурочена ко дню забастовок в сфере авиаперевозок с требованием роста заработных плат. Также участники манифестации выступают против использования итальянских аэропортов для транзита оружия, направляемого в Израиль. Известно, что в акции приняли участие несколько сотен человек. Из-за протестующих отменили десятки рейсов.