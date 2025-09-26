В Кривом Роге расстрелян президент федерации самбо
Дерзкое убийство потрясло Кривой Рог. Вечером 26 сентября прямо на улице был застрелен президент местной федерации самбо Евгений Понырко. При этом СМИ не исключают бандитские разборки и намекают на отношение самбиста к ОПГ.
Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, инцидент произошел около 20:00 в Покровском районе. Неизвестный открыл огонь по двум мужчинам. Понырко скончался на месте. Очевидцы, по данным издания "Страна", слышали семь выстрелов. Еще один человек был госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Однако, как утверждают источники издания РБК-Украина, это убийство может быть связано не со спортом, а с криминалом. По их данным, Евгений Понырко якобы мог быть участником известного наркокартеля "Двадцатовские".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции. В городе объявлен план "Сирена" для поимки преступника.
Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что по факту произошедшего уже начато уголовное производство по статье "умышленное убийство". Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к стрельбе.