На Кубани нашли тело девочки с ДЦП, которую убил отец

В Краснодарском крае обнаружено тело трехлетней девочки с ДЦП, которую убил собственный отец. Тело ребенка нашли в реке Кубань после восьми дней поисков, пишет Kub Mash.

19 сентября местный житель Александр забрал дочь Любу у матери под предлогом поездки к знахарке в станицу Архангельскую. По словам женщины, муж объяснил исчезновение ребенка нападением цыган.

Позже мужчина признался на допросе, что ударил девочку по голове и утопил ее. У Любы был диагноз ДЦП — она не умела ходить и говорить.

Мать девочки Аделя рассказала, что отец ребенка не пил, не курил и работал таксистом. В семье воспитывались двое детей от предыдущих браков и общие дочери трех лет и семи месяцев.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.