У находящейся под домашним арестом Лерчек обнаружили новую болезнь

Адвокаты рассказали об ухудшении состояния блогерши

Блогерша Лерчек, она же Валерия Чекалина, находится под домашним арестом. Блогерше запрещено пользоваться соцсетями, поэтому о том, что происходит в ее жизни, фанаты узнают только из СМИ.

Сегодня стало известно, что у бизнеследи ухудшилось состояние здоровья. Об этом изданию Super сообщили адвокаты Чекалиной. По их словам, у Валерии обострились «женские проблема», из-за чего ей приходилось вызывать скорую. Ситуацию усугубляет то, что блогерше нельзя самой посещать врачей — в этом ей отказал суд.

Кроме того, у Лерчек обнаружили неврому Мортона — это доброкачественное утолщение нерва стопы. Чекалиной необходимо хирургическое вмешательство и гормональный укол, который ей в итоге сделали дома. На этом злоключения Валерии не заканчиваются — у нее также усугубилась зубная боль.

Но хуже всего предпринимательница переносит то, что она не может полноценно участвовать в жизни своих трех детей. Блогерше нельзя ездить с ними на соревнования и забирать их из школы. Во всем Чекалину поддерживает ее мама, которая надеется, что скоро этот тяжелый для всех период закончится.