На Урале мужчины помогли мошенникам украсть 9 млн рублей у пенсионерки и попались полиции

В Челябинске поймали подозреваемых в передаче денег пенсионерки мошенникам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные связались 80-летней женщиной и убедили ее, что неизвестные пользуются ее данными для финансирования ВСУ, за это челябинку якобы могут привлечь к ответственности.

«Они запугали доверчивую гражданку заявлением о возбуждении в отношении нее уголовного дела и обыска в квартире, если она не будет следовать инструкции», – сообщается в публикации.

В результате женщина согласилась «задекларировать» девять миллионов рублей. Их она передала прибывшему курьеру, который представился кассиром.

Позже пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники МВД задержали троих молодых людей в возрасте от 19 до 20 лет, в этот момент они уже двигались из города по направлению в Екатеринбург. По версии полиции, один из них забирал деньги, второй – перевозил, а третий снимал процесс и отправлял кураторам. На данный момент все трое находятся в изоляторе.