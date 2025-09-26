Пьяный отец ударил ребенка головой о пол, девочку не спасли

В Казахстане трехлетняя девочка не выжила после нападения отца. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию в местных пабликах.

Инцидент произошел в селе Теренколь. Отец схватил трехлетнего ребенка за ноги и два раза ударил о пол. В этот момент глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения. Была ли рядом мать пострадавшей, не уточняется. Что стало причиной агрессии, неизвестно.

Ребенка госпитализировали в местную больницу, она потеряла сознание.

«Врачи диагностировали закрытый перелом затылочной кости, ушибленную рану надбровной области, множественные ушибы мягких тканей», – сообщается в публикации.

Медикам спасти девочку не удалось.

Отца пострадавшей арестовали. На данный момент проводится расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

