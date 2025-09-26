Россиянин устроил дебош в самолете и обозвал попутчика «узкоглазым»

Дебош прилетевшем из Апатитов в Москву самолете устроил один из пассажиров. Инцидент попал на видео. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам источника издания, драка на борту началась после приземления. Мужчина напал на попутчика, не уступившего ему место, и обозвал его «узкоглазым».

Члены экипажа сначала попытались своими силами уладить конфликт, однако успокоить дебошира не получилось, в салон пришлось вызывать полицию.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Самары более 300 возмущенных пассажиров устроили бунт. Люди жаловались, что их рейс постоянно переносят, они не могут улететь в Анталью почти 15 часов.